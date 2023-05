Chemnitz spielt - am Sonntag im Küchwald

Am und im Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn" lädt am Pfingstsonntag das Spielemuseum Kinder und Erwachsene zum Spielen ein. Anlässlich des Weltspieltages, der unter dem Motto "Schluss mit der Einfalt - es lebe die Vielfalt" steht, soll von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt nach Herzenslust gespielt werden. Auf dem Programm stehen zudem Sport- und Großspiele, aber auch klassische Würfelspiele am Spieltisch. Dazu gibt es Escape-Rätselspiele und Action-Bound-Abenteuer, einen Puzzlewettbewerb, eine Spielplatz-Rallye und ein mobiles Spielecafé. Im Kosmonautenzentrum wird Besuchern ein virtuelles Spieleerlebnis geboten. (fp)