Chemnitzer Schauspiel zeigt "Jorinde und Joringel"

Märchenhaft geht es am Wochenende im Chemnitzer Spinnbau zu: Das Stück "Jorinde und Joringel" wird aufgeführt. Seit die böse Zauberin den Wald verhext hat, ist es dort unheimlich still. Kein Vogel singt mehr, Liebespaare verschwinden. Als Jorinde und Joringel dem Schloss der Zauberin zu nahe kommen, wird Jorinde in eine Nachtigall verwandelt. Eine sprechende Krähe bewahrt Joringel in letzter Sekunde davor, zu einem Baum zu erstarren. Joringel will seine Geliebte retten und die Krähe verrät ihm, dass einzig durch die blaue Blume der Zauber überwunden werden kann. Doch diese Blume wird von einem gefährlichen Räuber bewacht. So macht sich Joringel auf den Weg, verbündet sich mit wundersamen Tieren und stellt sich dem Kampf gegen den Räuber. Alle setzen ihre Hoffnung auf ihn, denn es wurde prophezeit, dass nur eine übergroße Liebe den Bann der Zauberin brechen könne. (fp)

Chemnitz Bühne im Spinnbau, Altchemnitzer Straße 27, Tickets gibt es in den "Freie Presse"-Shops, Sa 18 und So 15 Uhr