Christian Martins "Zinnwald" im Plauener Theater

Das für das Theater Plauen-Zwickau geschriebene Stück "Zinnwald" ist am Freitag noch einmal im Vogtlandtheater zu erleben. Die Uraufführung des vom Ellefelder Autor und Dramatiker Christian Martin geschriebenen Stückes fand dort am 22. April statt. Dem Autor geht es im Werk um die große Utopiefrage im 21. Jahrhundert, angelehnt an Shakespeares "Wie es euch gefällt". Dort fliehen die Leute in den Ardenner Wald, um eine Menschengemeinschaft aufzubauen, in der Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit herrschen. "Zinnwald" steht nach seinen Worten zugleich als Metapher für Utopieverlust und die Fragen: Sind wir heute zu Zinnfiguren erstarrt in einer festgeronnenen Welt? Haben wir uns selber zu Objekten degradiert, unfähig für Veränderung? Die Aufführung beginnt 19.30 Uhr. (lh)

