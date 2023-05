Circus Voyage gastiert noch bis Sonntag auf Plauener Festplatz

Internationale Künstler präsentieren noch bis einschließlich Sonntag auf dem Plauener Festplatz im Circus Voyage einen Show-Cocktail aus modernen und klassischen Zirkuselementen. Zirkus-Direktor Alois Spindler (Foto) persönlich zeigt in der Manege Dressuren mit Pferden, Lamas und Kamelen. Als Königin der Lüfte erleben die Besucher Alexandra Sanzonova, die an der Stange und am Reifen trotz kraftaufwendiger Tricks beeindruckend elegant wirkt. In der Papageien-Show zeigen auch die gefiederten Akrobaten, wozu sie in der Lage sind. Zu den Hinguckern gehört ein exotischer Balanceakt auf einem Mini-Drahtesel. In der Pause können sich die Zirkusgäste mit den farbenprächtigen Aras fotografieren lassen. Wer Lust dazu hat, besucht die Tierschau. Vorstellungen finden noch am heutigen Freitag (17 Uhr), Samstag (15 und 19 Uhr) sowie am Sonntag (11 Uhr) statt. Weitere Infos gibt es unter der Ticket-Hotline 0171 4730726. (tv)