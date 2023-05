Clara-Schumann-Philharmoniker geben Konzert im Vogtlandtheater

Unter dem Titel "Natürliche Begegnungen" findet am heutigen Freitag im Plauener Vogtlandtheater das 7. Philharmonische Konzert der Clara-Schumann-Philharmoniker Plauen-Zwickau statt. Auf dem Programm stehen Werke von Debussy, Goldberg und Beethoven. Alle Kompositionen haben die Inspiration aus der Natur gemeinsam. Der diesjährige Artist in Residence des Theaters Plauen-Zwickau, Leonard Goldberg, wird als Komponist und Solist ein eigens für das Theater komponiertes Violoncello-Konzert zur Uraufführung bringen. Den Abschluss des Konzerts macht Beethovens "Pastorale". Mit seiner 6. Sinfonie stellt er sich in eine lange Tradition europäischer Kunst. Es dirigiert Generalmusikdirektor Leo Siberski Wie gewohnt findet um 19 Uhr eine Konzerteinführung statt. Das Konzert selbst beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten sind noch an der Theaterkasse erhältlich. Kartentelefon: 03741 2813-4847/-4848. (bju)