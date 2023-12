Classic Brass konzertiert in Kirchberg

Zum siebenten Mal gastiert die Formation Classic Brass am Mittwoch ab 19.30 Uhr in der St. Margarethenkirche in Kirchberg. Die fünf Musiker, von denen jeder laut der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kirchberg als Veranstalter zu den besten seines Fachs gehört, bilden zusammen eine homogene Einheit voller Klangschönheit und Spielfreude. In Kirchberg verströmt Classic Brass festlichen Glanz zur Vorweihnachtszeit, denn neben weihnachtlichen Klängen aus aller Welt entfalten sich stimmungsvolle klassische Melodien von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Arcangelo Corelli, Peter Tschaikowsky und anderen Meistern. Von althergebracht bis modern, anspruchsvoll bis leichtgängig, gefühlvoll bis fröhlich - und das alles auf allerhöchstem musikalischem Niveau. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten wird gebeten. (kru)

