Clubkino-Reihe im Neuberinhaus beginnt

Mit einem besonderen Film startet am Mittwoch das Neuberinhaus Reichenbach in seine Clubkino-Reihe. Dabei wird einmal im Monat ein Film im kleinen Rahmen gezeigt. Mit "Kinomann - von einem der einfach weitermacht", kommt ein Film des Rodewischer Filmemachers Matthias Ditscherlein ins Haus. Der Film handelt vom 75-jährigen Helmut Göldner aus Sieglitz in Sachsen-Anhalt. Mit 15 hat er das erste Mal Kino "gemacht" seither hat ihn das Thema nicht mehr losgelassen. Der Film begleitet den Dienstältesten mobilen Filmvorführer Deutschlands in seinem 60. Jubiläumsjahr. Er erzählt von Liebe und Leidenschaft, zu dem was man tut und dem, was das mit einer Familie macht. Und eben von Helmut Göldner dem Superman, dessen Kräfte seiner Meinung nach nie enden. Die erste Kinovorführung wird ab 19 Uhr im Großen Saal stattfinden, alle weiteren ab Oktober im Kulturkeller des Hauses. (lh)