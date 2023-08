Collagen in der Galerie an der Plauener Bärenstraße zu sehen

"Vom Sehen und Finden - Collagen und Objekte" ist die Ausstellung überschrieben, die ab dem heutigen Freitag in der Galerie des Bundes Bildender Künstler BBK an der Bärenstraße 4 in Plauen zu sehen ist. Ausgestellt werden Arbeiten von Jacqueline Teschner. Die Exposition wird 18 Uhr von Stefanie Kölbel eröffnet. "Ich setze mich mit dem Sehen auseinander, finde Bruchstücke, welche für mich interagieren und nach Ausgleich streben. Es ist gerade das Beiläufige, was uns im Alltag viel näher ist und erst durch Neuordnung zum Ganzen wird", so die 1983 in Potsdam geborene Künstlerin zu ihren Werken und deren Entstehung. Jacqueline Teschner hat eine Ausbildung zur Bühnenmalerin am Hans Otto Theater Potsdam absolviert und das später durch ein Studium der Theatermalerei an der Hochschule für Bildende Künste Dresden vertieft. Die Schau ist bis 7. Oktober freitags, 14 bis 18 Uhr, und samstags, 13 bis 17 Uhr, zu sehen. (lh)