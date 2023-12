Comedy: Zärtlichkeit mit Freunden in Schneeberg

Wenn man von ganz weit oben schaut, aus dem Weltraum, oder wenigstens aus der Höhe, in der der Weihnachtsmann mit dem Schlitten seine Umlaufbahn beschreibt - dann liegt Riesa so gut wie im Erzgebirgsvorland. Und deshalb haben sich Ines Fleiwa und Cordula Zwischenfisch zertifiziert gefühlt, ein Weihnachtsprogramm zusammenzudrechseln. Was legt die populäre Comedy-Band "Zärtlichkeiten mit Freunden" auf den Gabenteller? Ein Gedicht, Trompetenchoräle, Hobelspäne, wenig Evangelisches, Weihnachten in Familie, Pfeffernuss, Äpfelchen, Mandeln, Korinth und geschnitzte Volkskunst aus Seiffen. Gut bis sehr gut. Wie meistens. Der Bandname entstand 1999 nach dem ersten Auftritt. Dieser wurde auf dem lokalen Fernsehsender Riesa TV ausgestrahlt. Der Beitrag wurde allerdings durch Werbung immer wieder unterbrochen, so auch durch einen Werbefilm für die CD-Sammlung "Schlagerzärtlichkeiten" ... (fp)

Schneeberg Goldne Sonne, Fürstenplatz 5, So 19 Uhr.