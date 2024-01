Comödie Dresden mit Premiere "Match Me If You Can"

Die Zeiten von "Schönes Fräulein, darf ich wagen, Meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen" oder dem profanen Drink-Angebot an einer Bar sind so was von vorbei. Heute suchen uns seelenlose, aber klug programmierte Apps einen Partner aus, den man bei Nichtgefallen flott mit einem Wisch nach links entsorgen kann. Auch wenn das einfach klingt, es gibt doch wesentlich mehr Tücken, wie die Komödie "Match Me If You Can" von Nina Hartmann und Gregor Barcal in der Regie von Katja Wolff zeigt, die am Freitag in der Comödie Dresden Premiere hat. (fp)

Dresden Comödie Dresden, Freiberger Straße 39, Fr+Sa+So jeweils 19.30 Uhr, Tickets auch in alen "Freie Presse"-Shops.