Corinne Douarre gibt heute Abschiedskonzert in Plauen

Nach 26 Jahren in Berlin und Plauen kehrt die Chansonnette Corinne Douarre (links im Bild) in ihre französische Heimatstadt Nantes zurück. Über viele Jahre hat sie auch die Feste rund um die Plauener Weberhäuser mit ihrem Gesang bereichert. Am heutigen Donnerstag nun gibt es ein Abschiedskonzert. Es beginnt um 20 Uhr in der Galerie im Handwerkerhof in der Elsteraue. Fröhlich sind die Songs nicht immer, manchmal klingen sie auch melancholisch. Karten für den Abend sind noch zu erwerben. "Es wird ein musikalisches Erlebnis der ganz besonderen Art", verspricht der Veranstalter, der Unikat-Verein. Während der letzten Chansonnacht mit Corinne Douarre in der urigen Galerie neben dem Weisbachschen Haus stehen auch Wein und Häppchen bereit. Die Künstlerin ist eine richtige Instrumentenzauberin. Sie singt von der Natur, von Beziehungen und Veränderungen sowie dem schönen Älterwerden. (sasch)