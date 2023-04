Coverband bringt Tina Turners feurige Show zurück auf die Bühne

Das Tribute-Event "Tina - The Rock Legend" bringt am heutigen Donnerstag, 19.30 Uhr, in der Plauener Festhalle Tina Turners feurige Bühnenshow zurück auf die Bühne. Die Messlatte liegt hoch für diese ganz besondere Veranstaltung, die einer Verbeugung vor der legendären Pop-Diva gleichkommt. Am Start ist ein hochkarätig besetztes Ensemble aus Sängern, Musikern und Tänzern, das die großen Hits der Rocklegende präsentieren wird. Riesige Erfolge feierte Tina Turner, heute 83 Jahre alt, in den 1980er-Jahren. Das Album "Private Dancer" wurde 1984 veröffentlicht. Gleich die erste Single-Auskopplung "What's Love Got to Do with It" kletterte auf Platz eins der Billboard-Charts. 1986 folgte das Album "Break Every Rule", das kommerziell sehr erfolgreich war. Vor einigen Jahren zog sich Tina Turner dann komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Eintrittskarten für das Konzert in der Plauener Festhalle gibt es noch an der Tageskasse. (bjuFoto: Jana Breternitz)