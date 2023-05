Dagmar Ranft-Schinke-Ausstellung im Chemnitzer Weltecho

Dagmar Ranft-Schinke malt keinen zuckersüßen Kitsch, vielmehr schreibt sie mit an unserem Denken und malt dahinein ihre Bilder, die im Augenhintergrund Gedankenkraft beschwören und die Ästhetik eines vollendeten Augenblicks. Weil aber die Gedanken an Wörter gebunden sind und die Wörter an Buchstaben, kritzelt und schreibt die Künstlerin zuweilen Tagebuchartiges in ihre Bilder hinein und erweitert damit den Wirkrahmen dieser arkadischen Landschaften, in der die Belastungen der Welt verblassen. Eine Schau mit Werken von Ranft-Schinke ist derzeit im Weltecho Chemnitz zu sehen. Eine ätherisch befreite Schlichtheit des Denkens manifestiert sich in Bildern mit in eleganter Leichtigkeit in die Höhe schießenden Linien, Figuren andeutenden Farbwischern, scheinbaren autoskopischen Halluzinationen, einem visuellen Vibrieren, kombiniert mit weiten Melodiebögen, die wir alle in uns haben, sphärisch, mild und leise. (fp)

Chemnitz Weltecho, Annaberger Str. 24, Di-Fr 17-20 Uhr, Ausstellung bis 26. Mai.