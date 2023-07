"Dame Kobold" verabschiedet sich auf Schloss Rochsburg

Im Freiberger Schlosshof, in der Sommerkirche Mochau und auch im Schlosspark Lichtenwalde hat Calderón de la Barcas Mantel- und Degenkomödie "Dame Kobold" schon für unterhaltsame sommerliche Theaterabende beim Publikum gesorgt. Im Hof von Schloss Rochsburg ist die Inszenierung von Urs Schleiff jetzt zum letzten Mal zu erleben: am kommenden Samstag, 20 Uhr. Und darum geht es in dem Stück: Donna Angela möchte lieber ein verliebter Kobold als eine trauernde Witwe sein. Und so verwirrt sie nicht nur ihren Geliebten Don Manuel, sondern auch ihre beiden strengen Brüder Don Juan und Don Luis. Deren Laune aber bessert sich schnell, als sich zum Happy End auch für sie eine Geliebte findet. (fp)

www.mittelsächsisches-theater.de