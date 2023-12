"Dark Christmas" mit Tarja in Dresden

Mit Tarjas einzigartigen Interpretationen bekannter Weihnachtslieder wie "Last Christmas" von Wham!, "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey, "Wonderful Christmastime" von Paul McCartney, Klassikern wie "Jingle Bells", "Frosty The Snowman" und "Rudolph The Red-Nosed Rendeer" vom brandneuen Album "Dark Christmas" sowie ihrem titelgebenden eigenen Weihnachtssong, ist es das perfekte Konzert für alle, die die Weihnachtsstimmung genießen und gleichzeitig eine geheimnisvollere Seite der Jahreszeit erkunden möchten, versprechen die Veranstalter über den Auftritt Tarjas am Sonntag in Dresden.

Und das sagt sie selbst: "Ich freue mich immer, das Jahr auf meinen Konzertreisen mit weihnachtlicher Musik ausklingen zu lassen. Für mich und meine Fans sind diese besonderen Beisammensein eine echte Tradition geworden." (fp)

Dresden Alter Schlachthof, Gothaer Stra- ße 11, So 19.30 Uhr