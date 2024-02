Das Beste von "Mensch Markus"

Am Sonntag kommt Publikumsliebling und Comedian Markus Maria Profitlich mit seinem aktuellen Best-of-Programm nach Bad Elster. Unterstützt von Ingrid Einfeldt und Volker Büdts, ist er Jubiläumstour "Das Beste aus 35 Jahren".

Markus Maria Profitlich ist nicht auf ein bestimmtes Genre wie Comedy, Kabarett oder Entertainment beschränkt. Vielmehr kombiniert er diese auf geistreiche Weise und beherrscht die seltene Kunst der Komik. In seiner großen Jubiläumstour präsentiert der Drei-Sterne-Koch der Unterhaltung mit feiner Zunge das Beste aus 35 Jahren seines Schaffens. Von leisen Tönen, die an die Zartheit eines Soufflés erinnern, bis zur brachialen Wucht einer doppelten Schlachtplatte ist alles dabei, was das Herz eines Comedy-Gourmets begehrt. Die Zuschauer in Bad Elster dürfen sich auf einen Abend voller Geschmacksexplosionen freuen. (fp)

Bad Elster König-Albert-Theater, Theaterplatz 1, Karten gibt es in den Ticket-Shops der "Freien Presse", So 19 Uhr