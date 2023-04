Das Glück hinterließ Wunden - Der Kampf um Liebe war Krampf

Drei Rentner und ihr tragikomischer Blick in eine nicht mehr vorhandene Zukunft stehen im Mittelpunkt des Kabarettabends "Leise flehen meine Glieder". Ihre Einschätzung: Die Freiheit bestand immer aus Zwängen, das Glück hinterließ immer Wunden, der Kampf um die Liebe war Krampf, der Sex war strapaziös, die Ehe ein Missverständnis ... Zu erleben sind Brigitte Heinrich, Michael Rümmler und Frank Weiland vom Dresdner Kabarett "Die Herkuleskeule" am Samstag im Schützenhaus in Hohenstein-Ernstthal, Logenstraße 2. Begleitet werden die Kabarettisten von der Jens-Wagner-Band. Die Themen des skurril-komischen Programms von Wolfgang Schaller und Peter Ensikat reichen von der Rente ab 80 bis zum sozialverträglichen Frühableben. Einlass zur Veranstaltung im Großen Saal des Schützenhauses ist ab 18.30 Uhr. Eintrittskarten sind noch zum Preis von 27 Euro an der Abendkasse erhältlich. (czd)