"Das kalte Herz" auf der Felsenbühne in Rathen

Peter Munk verdient, wie auch schon sein Vater zuvor, sein Geld mit der schweren Arbeit des Köhlers. Aber das Kohlefahren und Schleppen ist nicht nur eine schwere, schmutzige Arbeit, sondern reicht auch nur mehr schlecht als recht zum Leben. Alle anderen im Schwarzwald-Dorf scheinen dagegen nur so mit Geld um sich zu werfen. Da erinnert sich Peter an die alte Geschichte vom Glasmännlein, das jedem Sonntagskind drei Wünsche gewährt. Der Wunsch nach dem schnellen Geld ist aber so groß, dass Peter nicht redlich über das Gewünschte nachdenkt und alles Gewonnene schon bald zerronnen ist. Um dem Reichtum endlich näher zu kommen, geht er schließlich einen gefährlichen Handel mit dem Holländer-Michel ein: sein warmes Herz gegen ein Herz aus Stein. Die neue Felsenbühne Rathen bietet die unvergleichliche Kulisse für diesen schaurigen Märchenklassiker! (fp)

Rathen Felsenbühne, Do (heute) 19 Uhr, Fr 19.30 Uhr, Sa 19.30 Uhr. Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.