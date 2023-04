Das meistkopierte Motorrad auf Schloss Augustusburg

Die DKW RT 125 war ein Motorrad mit Einzylinder-Zweitaktmotor, das unter der Marke DKW der Auto Union ab 1939 und nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1965 auch von weiteren Herstellern gefertigt wurde. Die von Hermann Weber im DKW-Stammwerk Zschopau konstruierte DKW RT 125 gilt als meistkopiertes Motorrad der Welt. Mit rund 450.000 Stück gilt die Maschine zudem bis heute als eines der meist gebauten Motorräder in Deutschland. Dank Technik, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis wurde die in Zschopau gebaute Maschine ein Verkaufsschlager. Ab Samstag widmet sich die neue Sonderschau dem Motorrad aus Sachsen, das von zahlreichen namhaften Motorradherstellern bis ins kleinste Detail kopiert wurde. Besucher erhalten einen Einblick in den Einsatz und die Entwicklung der legendären Maschine von der Vorkriegszeit bis hin zur DDR und dem letzten Motorrad, das 1957 in Ingolstadt vom Band lief. (fp)

Augustusburg Schloss, Schloss 1, Mo-So 10-18 Uhr.