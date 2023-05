DDR-Spielzeug auf Schloss Wildeck in Zschopau

Pittiplatsch, kurz Pitti genannt, ist ein kleiner, schwarzer Kobold mit einem großen Mundwerk und einem großen Herz. Er ist neugierig, verschmitzt und durchaus liebenswert. Seine Aktionen sind gut gemeint, oft allerdings nicht ganz uneigennützig und leider gehen sie auch meistens schief. Als er 1962 erstmals im Deutschen Fernsehfunk Schabernack machte und bei so mancher Lehrerin und manchem Lehrer und Funktionären für Stirnrunzeln sorgte. Kinder und Eltern liebten den kleinen Wicht allerdings, was für eine große Karriere für Pitti sorgte. Pittiplatsch, der Sandmann und der Kleine Muck: Die Sonderausstellung "Kindheitserinnerungen - Spielzeug in der DDR" lädt in Zschopau zu einer Zeitreise in die Vergangenheit ein. Einblicke in mehr als 40 Jahre DDR-Spielzeugproduktion warten auf die Besucher. Natürlich darf auch die regionale Spielzeugproduktion, allen voran der Modellflugzeugbau in Zschopau, nicht fehlen. (fp)

Zschopau Schloss Wildeck, Schloss Wildeck 1, Öffnungszeiten tgl. 10-17 Uhr, bis 31. Oktober