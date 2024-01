Den Planeten retten oder lieber sich selbst?

Pio Marmaï als Albert und Jonathan Cohen (r.) als Bruno - die Hauptdarsteller in der franzö- sischen Komödie "Black Friday for Future" sind bis zum Hals verschuldet und halten sich meist mit windigen Aktionen über Wasser. Durch Zufall landen sie auf einer Versammlung junger Umweltaktivisten. Mit den Idealen der Protestierenden können sie zwar nur wenig anfangen, mit der engagierten Anführerin Cactus dafür umso mehr. Kurzerhand versuchen die beiden, die Gruppe für ihre eigenen Ziele zu nutzen - und sei es nur, indem sie blockierte Autofahrer gegen Geld passieren lassen. Gezeigt wird der Film am heutigen Dienstag im Kino "Casablanca" im Alten Gasometer in Zwickau, Kleine Biergasse 3. Beginn ist 20 Uhr. Zugelassen ist der Film für Besucher im Alter ab zwölf Jahren. Eintrittskarten zum Preis von vier Euro gibt es an der Abendkasse. (jarn)

