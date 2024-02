Der Arzt und die Unterwelt

Denis Moschitto spielt unter eigener Regie im Thriller "Schock" einen Mediziner unter Berufsverbot, der keine Wahl hat

Wer kennt das nicht? Man hat ein dringendes medizinisches Problem, kann aber keinen Arzt aufsuchen, weil man sich illegal im Land aufhält oder per Haftbefehl gesucht wird und im Krankenhaus sofort die Handschellen klicken würden. Ist man in Köln ansässig, darf man sich in einem solchen Fall vertrauensvoll an Bruno (Denis Moschitto) wenden.

Der ist Mediziner, darf im Moment aber nicht praktizieren. Regelmäßig wird sein Blut auf Stoffe untersucht, die sich nicht darin befinden sollten, das Ergebnis wird der Ärztekammer gemeldet. Weil Bruno irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreiten muss, ist er auf die schiefe Bahn geraten. Regelmäßig ist er im Rotlichtmilieu als Helfer in der Not aktiv und beweist Empathie mit seinen Patienten. Die notwendigen Medikamente kauft er teuer bei einem spezialisierten Dealer oder einem alten Apotheker-Kumpel ein. Dieses Geschäftsmodell funktioniert, bis die Anwältin Kreber (Anke Engelke) auf der Bildfläche erscheint. Ihr Angebot: Für 50.000 Euro soll Bruno einem anonymen krebskranken Patienten eine Infusion mit Stammzellen verabreichen. In seiner Notlage kann er schwerlich ablehnen. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Brunos Schwager Giuli (Fahri Yardim) ist eine Größe im organisierten Verbrechen. Der alte Italiener, der verarztet wird, ist einer seiner Erzfeinde. Bruno ist zwischen die Fronten geraten, und in der Szene ist ein Menschenleben keinen Schopftintling wert.

Schauspieler und Regisseur Denis Moschitto ("Rheingold") hat diesen Film gemeinsam mit Daniel Rakete Siegel geschrieben und inszeniert. Der 46-jährige Schauspieler ist in jeder einzelnen Einstellung zu sehen, die Kamera eilt ihm hinterher, kommt ihm entgegen oder beobachtet ihn aus der Ferne.

Für einen Thriller erzählt der Streifen zunächst eher gemächlich, die Handlung ist schnörkellos. Heftige Gewaltausbrüche kommen wie aus heiterem Himmel. Wobei der sonst so humorvolle Fahri Yardim als knallharter Verbrecher dem Zuschauer Schauer über den Rücken jagt. Genrefilme haben es in Deutschland nicht leicht. Diesem hier sollte man eine Chance geben. (aws)

Schock

Deutschland 2023, 98 Min., Thriller

Regie: Daniel Rakete Siegel, Dennis Moschitto,

Darsteller: : Denis Moschitto, Fahri Yardim, Aenne Schwarz, ab 16 Jahren

Bewertung:

Foto: Bon Voyage Films/Filmwelt/dpa