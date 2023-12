"Der Barbier von Sevilla" erobert die Theaterbühne

Gioachino Rossinis Komische Oper "Der Barbier von Sevilla" (im Bild das Ensemble) steht gleich zwei Mal auf dem Spielplan des Mittelsächsischen Theaters in Freiberg: am Freitag, 22. Dezember, und am Donnerstag, 28. Dezember, jeweils 19.30 Uhr. Dr. Bartolo will unbedingt verhindern, dass sein Mündel Rosina ihren Verehrer trifft - schließlich möchte er sie selbst heiraten. Immer neue Verkleidungen, immer neue Intrigen: Dank der Unterstützung durch Figaro, den Barbier von Sevilla, siegt am Ende die junge Liebe - die allerdings, wie wir aus der "Hochzeit des Figaro" wissen, nicht unbedingt beständig ist. Giuseppe Verdis Oper "Rigoletto", die seit der Premiere im Mai knapp 2000 Besucher im Freiberger Theater begeistert hat, ist hier nun zum letzten Mal zu erleben: am 1. Weihnachtsfeiertag, 19 Uhr. Beomseok Choi verkörpert noch einmal den Hofnarren, der sich am Herzog von Mantua rächen will. (fp)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.