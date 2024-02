Der Friedensstifter

Reggae-Legende Bob Marley bekommt einen Spielfilm gewidmet, der insbesondere eine Botschaft des jamaikanischen Sängers feiert - Einigkeit. "Bob Marley: One Love" spielt 1976/77 im krisengeschüttelten Jamaika. Dort gibt Marley mit seiner Band The Wailers in Kingston ein Konzert, um die Lage im Land bis zu den anstehenden Wahlen zu beruhigen. Zwei Tage zuvor überlebte er nur knapp ein Attentat. Nach dem Konzert flüchtete der Künstler ins Londoner Exil. (dpa)

Bob Marley: One Love

USA 2024, 105 Min., Biopic

Regie: Reinaldo Marcus Green,

Darsteller: Kingsley Ben-Adir, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Chiabella James/Paramount Pictures/dpa

