"Der Fürst von Pappenheim" hat Premiere

Zum ersten Mal wird heute in Annaberg-Buchholz die Operette "Der Fürst von Pappenheim" aufgeführt. Die Premiere der Operette in drei Akten von Hugo Hirsch beginnt um 19.30 Uhr im Eduard-von-Winterstein-Theater. Zum Inhalt: In Camilla Pappenheims Modesalon läuft es nicht rund. Und obwohl ihre Freundin Diane, verheiratete Baronin Katschkoff, einen Großeinkauf tätigt, will sich die Lage für Camilla nicht verbessern. Zu allem Überfluss verzichtet auch noch ihre Kundin, Prinzessin Stephanie, auf die großzügigen finanziellen Zuwendungen von ihrem Onkel Fürst von Meersburg-Greiffenstein. Nun ist Egon Fürst, Handlungsreisender des Modesalons, gefragt, der auch schon gleich eine Geschäftsidee hat: Er engagiert die Prinzessin als Mannequin. Sie soll in einem Badeort an der Riviera die Mode des Hauses tragen ... (hd)

Karten gibt es heute von 10 bis 13 Uhr im Servicebüro, Markt 9, und an der Abendkasse.