Der Nachwuchs bei den Rosaflamingos auf Entdeckungstour

Im Tierpark Chemnitz können sich Besucher derzeit von der zweiten erfolgreichen Nachzucht der Einrichtung bei den Rosaflamingos überzeugen. Bereits im vorigen Jahr gab es drei Küken. Nun schlüpfte im Juni ein Küken, zwei weitere folgten. Flamingos pflanzen sich nur fort, wenn eine bestimmte Anzahl Tiere in der Gruppe lebt. Auf einer großen Anlage mit wenigen Tieren züchten sie nicht nach. Daher wurden in den Jahren 2015 und 2016 zur bestehenden kleinen Gruppe noch 16 Tiere aus drei verschiedenen Zoos in Österreich, Tschechien und Deutschland geholt. Die Nachzucht funktioniert mittlerweile so gut, dass die Jungtiere sowohl natürlich ausgebrütet, als auch von den Eltern selbst aufgezogen werden. (fp)

Geöffnet ist der Tierpark an der Nevoigtstraße derzeit täglich von 9 bis 19 Uhr (letzter Einlass um 18 Uhr). www.tierpark-chemnitz.de