Der rustikale Charme des Hosenträgerträgers

Der Addnfahrer ist ein Phänomen, dem der Sprung aus der virtuellen Welt von Facebook und Instagram auf die Bühnen Deutschlands gelungen ist, wie keinem anderen. Der 28-jährige Comedian und Kabarettist aus dem Landkreis Bad Tölz steht am heutigen Freitag ab 20 Uhr mit seinem Programm "S'Lem is koa Nudlsubbn" auf der Bühne der "Neuen Welt" in Zwickau und erobert mit seinem authentischen Frohsinn und seiner ganz eigenen Art, Geschichten aus seinem Leben zu erzählen, sein Publikum. Seine Karriere in den sozialen Medien begann 2015 mit einem einfachen Video, das er aus Spaß mit einem Freund gedreht hat. Sein bekanntestes Video "Dr. Sommer" erreichte bisher über 15 Millionen Menschen. "S'Lem is koa Nudslsubbn" verspricht Geschichten aus einem "baorischen" Leben von der Kindheit und Jugend bis zum Urlaub in Thailand mit der ersten festen Freundin. (kru)