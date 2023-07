Der Schatz an der Wand

In den Kunstsammlungen am Theaterplatz wird derzeit ein Novum präsentiert: Erstmals in der Chemnitzer Museumsgeschichte ist eine repräsentative Auswahl des bisher noch nie gezeigten Bestands des Hauses an Tapeten aus der Zeit um 1900 zu sehen. "Zeitlos schön? Tapeten der Jahrhundertwende." heißt die Schau. Durch Ankäufe kompletter Musterkollektionen französischer Händler und durch Schenkungen, wie beispielsweise des Chemnitzer Tapetenfabrikanten Max Langhammer, ergänzt, verfügt die Textil- und Kunstgewerbesammlung hier in Chemnitz heute über 1000 Tapeten. Darunter befinden sich neben sächsischen, deutschen und österreichischen Fabrikaten auch vielzählige englische, amerikanische und französische Musterstücke. (fp)

