Der Startschuss fürs 50. Bergfest ist gefallen

Richtig was los war am Eröffnungstag beim Hohenstein-Ernstthaler Bergfest. Für tolle Stimmung sorgte beispielsweise Volker Rosin (Foto) mit seinem Programm für Kinder. "Star-Nachmittag & Rock" heißt es am heutigen Donnerstag. Von 15.30 bis 17 Uhr wird Sängerin Claudia Jung auf der Pfaffenberg-Bühne mit ihren Liedern das Festpublikum begeistern. Anschließend nimmt sie sich noch Zeit für die Besucher und gibt auf Wunsch Autogramme. Ab 19.30 Uhr wird es dann rockiger, wenn die Band "A Song A Sip" auftritt. Das nunmehr 50.Bergfest, das weit über Hohenstein-Ernstthal hinaus bekannt ist, lädt noch bis zum Sonntag ein. Unterhaltung gibt es aber nicht nur für die Zuschauer und Zuhörer an der Bühne. Auch die Betreiber der insgesamt rund 40Fahrgeschäfte freuen sich auf Besucher. Den Abschluss des Bergfestes soll am Sonntag, 22Uhr, wieder ein Höhenfeuerwerk bilden. (jarn)