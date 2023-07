Die 80er: Partyalarm mit Markus in Bad Elster

Achtung, Partyalarm: Mit einer 80er-NDW-Liveshow lädt Bad Elster zum großen Sommerevent für alle Generationen ein! Unsterbliche Hits wie "Ich will Spaß", "Kleine Taschenlampe brenn", "Der Kommissar" oder "Computerliebe" prägten die Neue Deutsche Welle. NDW-Star Markus Mörl und seine prominenten Gäste lassen diese Zeit in dieser Liveshow im neuem Glanz erstrahlen. Neben den Kultstars Markus, Geiersturzflug und UKW-Peter Hubert werden "Mr. Dolce Vita" Ryan Paris sowie der Musicalstar Alexander Kerbst aus der "Super Falco Show" ein echtes Hitfeuerwerk in Bad Elster präsentieren. Abgerundet wird die Liveshow mit einem Medley-Streifzug der beliebtesten NDW-Hits, unterhaltsamen Moderationen und Reminiszenzen an die damaligen Trends. Ein großer Spaß kündigt sich an, wenn dann im Naturtheater der "Sternenhimmel" erscheint und in den Herzen erklingt. (fp)

Bad Elster Naturtheater, Carl-August-Klingner-Str. 7, Sa 20 Uhr, Tickets in allen Freie Presse Shops.