Die Freiberger Band Stojanov & the Syndicate lädt zur Album-Release-Party

Die Freiberger Band Stojanov & the Syndicate hat ihr Debütalbum "Otherside" veröffentlicht. Das Klubhaus Alte Mensa, Petersstraße 5 in Freiberg, lädt deshalb am Samstag, 3. Februar, zur Album-Release-Party ein. Beginn ist 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Stojanov & the Syndicate gründeten sich Mitte 2018. Die Namen dahinter: Kristian "Stojanov" Schulze (Gesang und Piano), Martin Ade (Trompete), Christoph Sachse (Saxophon), Andreas Hiekel (Hammond und Keyboards), Sven Jachalke (Gitarre) und Niels Oder (Schlagzeug). Sie versprechen die Kombination altbewährter Sounds wie Blues, Funk und Classic-Rock im modernen Gewand. Das neue Album "Otherside" besteht aus neuen Songs und vereint kraftvollen Classic-Rock mit Stilelementen aus Blues und Funk. Den Abend eröffnet die Happy Metal Cramer Band. Die Gäste sind zudem zu einer Jam Session eingeladen. Karten gibt es im "Freie Presse"-Shop, bei Eventim und an der Abendkasse. (fp)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.