Die große Callas in einem filmischen Meisterwerk in Chemnitz

Paris, 1958: Es sollte ein unvergesslicher Abend werden. Maria Callas, die Diva par excellence und das Gesicht der Oper im 20. Jahrhundert, gab ihr Debüt in Paris mit diesem legendären, einmaligen Auftritt am 19. Dezember 1958 an der prachtvollen Pariser Opéra. Es war ein gesellschaftliches Ereignis, an dem "Le tout Paris" teilnahm, darunter der französische Präsident Coty, der Künstler Jean Cocteau oder Schauspieler Charlie Chaplin und Schauspielerin Brigitte Bardot. Im Jahr ihres 100. Geburtstages ist einer ihrer großartigsten auf Film erhaltenen Auftritte zum ersten Mal vollständig in Farbe und in 4K Ultra HD, sorgfältig restauriert von den kürzlich wiederentdeckten originalen 16-mm-Rollen und einer neu entdeckten Tonquelle, zu sehen. Das filmische Meisterwerk ist eine Hommage an Callas und wird als einmalige Sondervorstellung im Chemnitzer Kino Metropol, das vor 110 Jahren als Varieté-Theater eröffnet wurde, gezeigt. (fp)

Chemnitz Metropol, Zwickauer Straße 11, So 20.15 Uhr.