Die Herkuleskeule gastiert in Hohenstein-Ernstthal

"Leise flehen meine Glieder" - der tragikomische Zukunftsblick dreier Rentner ist am Sonnabend mit Brigitte Heinrich, Michael Rümmler und Frank Weiland von der Herkuleskeule zu erleben. Begleitet werden die Altstars des berühmten Dresdner Kabaretts von der Jens-Wagner-Band. Zwerchfellerschütternd und berührend zugleich gestehen drei Rentner, dass die Zukunft hinter ihnen liegt. Die Freiheit bestand immer aus Zwängen, das Glück hinterließ immer Wunden, der Kampf um die Liebe war Krampf, der Sex war strapaziös, die Ehe ein Missverständnis. Das Schönste war immer das Schlimmste. Ob es in zwanzig Jahren Rente erst ab 80 und dafür Arbeitslosigkeit ab 40 gibt, Benzinpreise teurer und Fernsehprogramme billiger werden - in ihrem Alter kann man sich nur noch nützlich machen, indem man das geforderte "sozialverträgliche Frühableben" fordert. Bis sie ihre Kraft spüren: "Wir sind 20 Millionen ...!" (fp)

Hohenstein-Ernstthal Schützenhaus, Logenstraße 2, Großer Saal, Sa 19.30 Uhr.