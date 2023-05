Die neue Cavalluna-Show gastiert in Chemnitz

Die neue Cavalluna-Show ist nun in Chemnitz zu erleben. Die fesselnde Geschichte "Geheimnis der Ewigkeit" stammt erneut aus der Feder des Emmy-nominierten Regisseurs und Kreativdirektors Klaus Hillebrecht, der es auf unnachahmliche Weise versteht, das Publikum in den Bann zu ziehen. Sie erzählt das Abenteuer der Eingeborenen Mamey vom Stamm der Guyavos und dem am anderen Ende des Landes lebenden Hirtenjungen Joaquim, die sich beide - ohne von der Mission des jeweils anderen zu wissen - auf eine spannende Reise durch Mittelamerika begeben, zurückbringen. Das Zusammenspiel von insgesamt 60 Pferden, ihren Reitern und einem internationalen Tanz-Ensemble wird das Publikum mit verschiedensten Reitdisziplinen sowie spektakulären Show-Acts bestens unterhalten. So begeistern die beliebten Trickreiter der Hasta Luego Academy aus Südfrankreich mit waghalsigen Stunts - auf, neben und unter dem Pferd. (fp)

Chemnitz Messe, Messeplatz 1, Sa 14+19.30 Uhr, So 13+17.30 Uhr; Tickets in allen Shops der "Freien Presse".