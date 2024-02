Die Puppen sind los auf Burg Mylau

Auf Burg Mylau sind schon bald die Puppen los, denn dort wird ab Samstag das sächsische Puppenspielfest gefeiert. Start ist mit einem Stück für Erwachsene: Pandel's Marionetten-Theater (im Foto bei einem Auftritt zum Puppenspielfest 2022) führt "Leberecht der Geiger - Nur ein Musikant" (Sa 19 Uhr). Weiter geht es am Sonntag, 11 Uhr mit "Die Zauberlaterne". Am Dienstag heißt es dann "Marionetten Varieté" mit dem Gelenauer Marionettenspiel im Barocksaal (11 und 14 Uhr). Am Mittwoch hat das Traditionelle Marionettentheater Dombrowsky, ebenfalls im Barocksaal, seine Auftritte. 10 Uhr wird "Frau Holle" gespielt, 14 Uhr "Die Schneekönigin". Camillo, Casper & Co. spielen am Donnerstag "Rumpelstilzchen" (10 Uhr) sowie "Hase und Igel" (14 Uhr). Das Stück "Die kluge Bauerntochter" bietet das Theater Variable aus Zwota am Samstag, 11 Uhr zum Abschluss dar. (fp)

Reichenbach OT Mylau Burg, Burg 1,

Sa 19 Uhr,

Ticketvorbestellungen unter 03765 3822352