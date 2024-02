Die Sanitäterin mit dem sechsten Sinn

Mit "Madame Web" vergrößert Sony sein "Spider-Man"-Universum. Die Titelheldin Cassandra Webb (im Foto links) ist eine Mutantin mit telepathischen und hellseherischen Fähigkeiten. Wie sie, von Hause aus eigentlich Notfallsanitäterin in New York, dazu gekommen ist, erzählt der erste Kinofilm über die vergleichsweise unbekannte Heldin. Hauptdarstellerin ist Dakota Johnson ("Fifty Shades of Grey"). Die Figur der Madame Web stammt aus dem Marvel-Kosmos. (dpa)

Madame Web

USA 2024, 117 Min., Science Fiction

Regie: S. J. Clarkson,

Darsteller: Dakota Johnson, Emma Roberts, Mike Epps, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Sony Pictures Entertainment/dpa

