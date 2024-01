Die Stadt im künstlichen Licht

In Industriemuseum ist noch bis Mai eine Ausstellung zu sehen, die Chemnitz von seiner leuchtenden Seite zeigt. Die Schau gibt Einblick in Bereiche, in denen uns Kunstlicht begegnet. Sie rückt aber auch ins Bewusstsein, wie künstliches Licht Raumatmosphäre verändern sowie Objekte und Personen hervorheben kann. Das Industriemuseum verfügt über eine umfangreiche Sammlung historischer und aktueller Leuchtwerbung aus Karl-Marx-Stadt und Chemnitz. Kein Wunder also, dass Lichtwerbung und Leuchtreklame im Fokus der Sonderausstellung stehen. Allerdings will die Schau auch dazu anregen, sich mit der Bedeutung des künstlichen Lichts im öffentlichen Raum, mit Fragen des Energieverbrauchs und mit dem Einfluss des Lichts auf unsere Gesundheit zu befassen. (fp)

Informationen über Öffnungszeiten und Eintrittspreise stehen im Internet.

industriemuseum-chemnitz.de