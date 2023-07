Die Welt sieht pink

"Barbie": Warum die Erwartungen an den neuen Blockbuster so hoch sind

Bill Kaulitz, Sänger der Band "Tokio Hotel", bekannte kürzlich in seinem populären Podcast "Kaulitz Hills" mit Bruder Tom, als kleiner Junge sehr gerne mit einer Barbiepuppe gespielt zu haben. Er gehört damit gar nicht einer so kleinen Minderheit an. Puppen und Barbie sind längst keine reine Mädchensache mehr und die Akzeptanz für Jungen, mit Puppen zu spielen nimmt zu. Gerade die männlichen 25- bis 34-Jährigen haben in ihrer Jugend deutlich mehr mit Puppen gespielt als noch die 55- bis 56-Jährigen (69 Prozent vs. 33 Prozent), heißt es in einer aktuellen Umfrage der Hamburger Agentur Appinio.

Kann sein, dass bald noch mehr Jungen mit Barbie spielen wollen, der Rummel um die Puppe ist momentan besonders groß. Weltweite Lieferengpässe der Farbe Pink, limitierte Puppen, zahlreiche Memes und unzählige Barbie-Beauty- und Fashion-Trends - schon vor dem Start des Films "Barbie", der am Donnerstag auch in die deutschen Kinos kommt, erfährt die Marke "Barbie" viel Aufmerksamkeit. Der Film ist neben dem bereits sehr erfolgreich gestarteten Actionkracher "Mission Impossible 7" zusammen mit "Oppenheimer" die Hoffnung des bislang eher mäßig verlaufenden Kinojahres. Und der Hype um beide Produktionen in den Sozialen Medien ist riesig. Hier werden beide Filme, die eigentlich unterschiedlicher nicht angelegt sein könnten, zu "Barbenheimer" verschmolzen. Dem Begriff widmet sich sogar ein recht ausführlich geratener Wikipedia-Eintrag. Ob das "Barbenheimer"-Spektakel im Sinne Hollywoods ist, darf jedoch bezweifelt werden, weil sich hier ganz unterschiedliche Zielgruppen vermischen - im schlimmsten Fall auf Kosten des einen oder des anderen Films.

Die Erwartungen für beide Blockbuster sind freilich riesig, besonders aber auch für "Barbie". Greta Garwig, Regisseurin des Films, ist nämlich eine Vertreterin des US-Independent-Genres, und hat beispielsweise mit den Dramen "Lady Bird" und "Marriage Story" (Netflix) viel beachtete und hoch gelobte Filme inszeniert. Kritikerinnen und Kritiker vermuten deshalb, dass "Barbie" möglicherweise deutlich kantiger inszeniert sein könnte, als dass es der Stoff zunächst vermuten lässt.

Die übliche Kritik für "Barbie" wie auch für "Oppenheimer" kann es an dieser Stelle nicht geben, weil diese erst kurz vor dem Filmstart in den Kinos veröffentlicht werden dürfen. Gleichwohl verraten Trailer, um was es geht. Barbie (Margot Robbie) lebt in einer perfekt-pinken Traumwelt, in der sie solch harte Entscheidungen treffen muss, High Heels oder lieber Birkenstock zu tragen. Mit Ken erlebt sie traumhafte, jedoch sexlose Dates, bis sie ganz plötzlich das Interesse an ihrer Puppenwelt verliert und sich stattdessen in der ganz realen Menschenwelt umsehen will. Begleitet wird sie dabei - natürlich - von Ken. Ryan Gosling spielt diesen Ken und bestätigt wieder einmal, dass der Kanadier alles tut, gängigen Rollenmustern aus dem Weg zu gehen. Darin ist er der Australierin Margot Robbie gar nicht unähnlich, die bisher ebenso in sehr unterschiedlich angelegten Rollen brillierte, obgleich an den Kinokassen etwas weniger erfolgreich als Gosling.

Kann sein, dass die beiden mit diesen Hintergründen vor der Kamera besonders harmonieren. Als neues Hollywood-Traumpaar werden sich die Schauspielerin und der Schauspieler deshalb wohl eher nicht vermarkten lassen - egal wie erfolgreich "Barbie" an den Kinokassen sein wird. Maurice Querner

Barbie

USA 2023, 115 Min., Komödie

Regie:Greta Gerwig,

Darsteller: Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mackey, ab 6 Jahren

Bewertung: keine Bewertung

Foto: Warner Bros. Entertainment/dpa