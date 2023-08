Die "Wiesn" gibt es auch in Plauen!

Die "Wiesn" gibts nur in Bayern? Weit gefehlt - auch in Sachsen! Dort wird nämlich vom 1. bis zum 3. September auf dem Festplatz der Festhalle in Plauen zur 2. Sternquell-Wiesn eingeladen.

Natürlich mit einem süffigen, extra für dieses Wochenende eingebrauten Sternquell Wiesn-Bier und leckeren Schmankerln. "Und natürlich gibt's wieder zünftigen Stadl-Rock", verspricht Frontfrau Lilia von den Fetzentalern. Als Headliner steht die Band aus Österreich erneut Freitag und Samstag auf der Bühne in Plauen.

Für Stimmung sorgt bei freiem Eintritt im großen Stadl ein Musikprogramm - neben den Fetzentalern mit den Prinzenbergern aus dem Oberen Vogtland sowie einheimischen Musikvereinen. Voller Begeisterung feierten Tausende bereits zur Premiere im vergangenen Jahr. "Das waren drei spektakuläre Wiesn-Tage in Plauen", blickt Brauerei-Geschäftsführer Jan Gerbeth zurück. (fp)

Plauen Festplatz der Festhalle, Äußere Reichenbacher Str. 4, Fr 16-24 Uhr, Sa 14-24 Uhr, So 11-21 Uhr