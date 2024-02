"Die Zauberflöte" - Mozarts letzte Oper in Annaberg-B.

"Die Zauberflöte" erfreut sich seit über 200 Jahren einer beispiellosen Popularität beim Opernpublikum. Emanuel Schikaneders Libretto geht auf eine Reihe alter Feen- und Geistermärchen zurück, und Wolfgang Amadeus Mozart hat die wahrhaft zauberhafte Geschichte in magische Musik übersetzt. Es ist die Geschichte von Pamina, Tochter der Königin der Nacht, die von Sarastro, dem Herrscher des Sonnentempels, gefangengehalten und von Prinz Tamino befreit wird, indem er drei Prüfungen besteht. Begleitet wird er dabei von Papageno, dem Vogelfänger, der sich auf Erden außer regelmäßigen Mahlzeiten nichts sehnlicher wünscht als eine Papagena - und die bekommt er dann ja auch. Das alles kann das Publikum am Wochenende in Annaberg-Buchholz erleben - Mozarts letzte Oper. Am 8. August 1791 beendete er die Komposition am 5. Dezember starb er. (fp)

Annaberg-Buchholz Eduard-von-Winterstein-Theater, Buchholzer Straße 67,

Sa 19.30 Uhr