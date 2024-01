Dinosaurier-Schau in Riesa

Die faszinierende Welt der Dinosaurier erwacht zu neuem Leben in der mobilen Erlebnis-Ausstellung "Dinosaurier-Land", die am Wochenende in der Stadthalle "Stern" Riesa ihre Pforten öffnet. Hautnah kann der gefährliche Tyrannosaurus Rex oder der räuberische Velociraptor in lebensgroßen, beweglichen Modellen optisch und akustisch erlebt werden. (fp)

Riesa Stadthalle "Stern", Großenhainer Straße 43, Sa+So jeweils 11-18 Uhr.