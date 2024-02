Dortmunder Duo bringt Grungemusik in Chemnitzer Kulturkneipe

In der Kulturkneipe Aaltra im Haus "Arthur" auf dem Chemnitzer Kaßberg werden am heutigen Freitag Gäste aus Dortmund erwartet: The Pighounds. Von dem Duo Peter Bering (Gitarre und Gesang) und Alessandro De Luca (Schlagzeug) heißt es, dass es wie fünf Musiker klingt, laut, leise, gefühlvoll und brachial. Die beiden langjährigen Freunde präsentieren Texte, die das Leben schreibt, und Grungemusik, die die 1990er-Jahre mit der Moderne verbindet. Bevor 2018 The Pighounds gegründet wurde, hatten sich Bering und De Luca 2014 mit zwei weiteren Freunden zur Band Fitches zusammengeschlossen - eine kurze, aber erfolgreiche Bandgeschichte mit der Aufnahme von Tonträgern und der Teilnahme an Shows und Festivals, bis die Band faktisch aufgelöst wurde. Eine Pause gönnten sich Bering und De Luca nicht: Kurz nach der Gründung von The Pighounds erschien ihr Debütalbum. Das Konzert der beiden Musiker im Aaltra, Hohe Straße 33, beginnt um 21.30 Uhr (Einlass ab 20 Uhr). Der Eintritt kostet an der Abendkasse zwischen 8 und 12 Euro. (fp)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.