Drastische Gewaltmaßnahmen

Im ersten Teil wurde der eigentlich pensionierte Elite-Soldat Robert McCall (Denzel Washington) zum Rächer gegen die russischen Mafia, in der Fortsetzung begab er sich auf einen nicht weniger blutigen Feldzug. Klar, dass McCall auch im dritten "The Equalizer"-Film gewohnt brutal durchgreift: In Italien hat er sich ein neues Leben aufgebaut und will die Vergangenheit hinter sich lassen. Doch da kommt die sizilianische Mafia seinem blutigen Gerechtigkeitssinn in die Quere ... (dpa)

The Equalizer 3 - The Final Chapter

USA 2023, 110 Min., Action-Thriller

Regie: Antoine Fuqua,

Darsteller: Denzel Washington, Dakota Fanning, ab 16 Jahren

Bewertung: x x xw w

Foto: Stefano Montesi

