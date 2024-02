Drei Meter Feldweg und Focus in Alter Brauerei Annaberg

Nach dem Erfolg der zum Großteil ausverkauften Tour im Frühjahr 2023 lassen es sich die fünf Feldwegler nicht nehmen, wieder auf Tour zu gehen mit ihren modernen, energetischen, facettenreichen Sound, getragen von eingängigen Melodien und Refrains, die das Publikum von Sekunde Eins an zum Tanzen bringen. Der Band gelingt es, in ihren Songs sowohl feucht-fröhliche Partystimmung zu verbreiten, als auch einen ernsteren Ton anzuschlagen und sich Themen wie dem immer stärker werdenden Rechtsruck in Deutschland, einer aufkommenden Zwei-Klassen-Gesellschaft und gewöhnlichen Alltagssorgen zu widmen. Unterstützt wird Drei Meter Feldweg von der Band Focus. Die Riesaer verfolgen mit Stimmgewalt und Zigarettenqualm das alte Ziel: Lossagen vom Bekannten, Besonderheit im Unbesonderen finden, nostalgisch über die Zukunft quatschen und das alles mit einem kleinen Bier in der Hand. (fp)

Annaberg-Buchholz Alte Brauerei, Geyersdorfer Straße 34, Sa 21 Uhr.