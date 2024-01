Drei Wünsche mit nicht absehbaren Folgen

Ein Märchen auf der Opernbühne wird im Chemnitzer Opernhaus am Theaterplatz an diesem Freitag um 19.30 Uhr präsentiert. Die Inszenierung, in der Elisabeth Dopheide die Figur der Nina Valencia und Paula Meisinger die der Adelaide (Foto von links) verkörpern, erzählt, wie der Jäger Juste auf eine Fee namens "Null" trifft. Der Weidmann fängt sie ein. Um ihre Freiheit zurückzubekommen, gewährt die Fee drei Wünsche. Juste und seine Frau verlangen Reichtum, Jugend und Liebe. Ob sie damit das Richtige gewählt haben? Die Fee erweist sich nämlich als unzuverlässig. Schwankend zwischen Komik und Ironie, sucht "Die drei Wünsche" nach dem, was das Leben reich machen kann. Regisseurin Rahel Thiel versetzt die Filmoper von den Studios in die Theaterwelt. Auf das Mittel des Films verzichtet sie dann aber trotzdem nicht ganz und schafft so einen Ort, wo sich Traum und Wirklichkeit berühren können. Weitere Informationen zu Inhalt und Entstehung des Stücks sowie Tickets gibt es im Internet. (fp)

