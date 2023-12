Dresdner geht wieder auf Orgelfahrt durchs Erzgebirge

Traditionell mit drei Orgelkonzerten startet die Orgelfahrt Erzgebirge am Montag, 1. Januar 2024, ins neue Jahr. Erste Station von Matthias Grünert (Foto), dem Kantor der Dresdner Frauenkirche, ist die St.-Ulrich- Kirche in Schlettau. Dort erklingen ab 15.30 Uhr romantische Orgelklänge. Ab 17.30 Uhr stehen Bach-Werke in der St.-Georgenkirche in Schwarzenberg auf dem Programm. Letzte Station der mittlerweile elften Neujahrstour wird 19.30 Uhr die St.-Nicolai-Kirche in Grünhain mit berühmten Orgelwerken Bachs sein. Wie das Team der Orgelfahrt Erzgebirge weiter mitteilt, geht Grünert am 1. Mai sowie am 2. und 3. Oktober zwischen Annaberg und Schwarzenberg auf Orgelfahrt. Vom 28. Mai bis 2. Juni wird es auf Rügen 23 unterschiedliche Konzerte in 23 Kirchen auf Deutschlands größter Insel geben, bevor der Dresdner im Oktober erneut ins Erzgebirge kommt. (hd)www.orgelfahrterzgebirge.de

