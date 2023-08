Dresdner Stadtfest "Canaletto" lockt am Wochenende

Das Programm des diesjährigen Dresdner Stadtfest "Canaletto" am Wochenende ist wie üblich üppig: Die Besucher können rund 1000 Künstler an 16 Locations bestaunen.

Am Freitag leitet die Dresdner Philharmonie das Fest musikalisch ein. In den Tagen darauf hat "Canaletto" für jeden Geschmack etwas zu bieten. So wird auf dem Neumarkt das Boulevardtheater Dresden Ausschnitte aus seinem aktuellen Programm vorstellen. Auch auf der Neustädter Elbseite bleibt es nicht still.

Die Hauptacts treten auf der großen Bühne auf dem Theaterplatz auf. Den Höhepunkt bildet am Sonntag um 20.40 Uhr Alvaro Soler.

Für einen spektakulären Abschluss soll in diesem Jahr eine Drohnenshow sorgen. Die Flugroboter werden mit LED-Lichtern ausgestattet und zeigen in bis zu 100 Meter Höhe eine dreidimensionale Choreografie über der Altstadt. (fp)

Dresden Innenstadt/Altstadt, Fr-So

canaletto-fest.de