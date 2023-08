Durchs wilde Afghanistan

"Kandahar": Gerard Butler kämpft im politisch durchaus kritischen Action-Thriller als Agent Tom Harris ums Überleben

Der schottische Schauspieler Gerard Butler kommt immer gern dann zum Einsatz, wenn ein ambivalent handelnder Filmheld große physische Präsenz, Intelligenz und menschliche Wärme ausstrahlen soll. Der US-amerikanische Actionthriller "Kandahar" markiert nach "Greenland" und "Angel Has Fallen" die dritte Zusammenarbeit des 53-jährigen mit Regisseur Ric Roman Waugh. Die politisch nicht unambitionierte Geschichte entführt den Zuschauer zunächst in den Iran.

Hier erledigt Tom Harris (Gerard Butler) als freier Geheimagent für die CIA seinen aktuellen Job. Getarnt als Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma aus der Schweiz verspricht er den Milizionären bei einer aggressiven Kontrolle, dass sie bald in den Genuss eines perfekten Handyempfangs kommen werden. In Wirklichkeit hat Harris eine Schadsoftware im System einer Atomanlage installiert, die bald darauf den Betrieb mit einer eindrucksvollen Explosion für immer einstellt. Auf dem Rückweg nach London trifft Tom in Dubai den CIA-Kontaktmann Roman Chalmers ("Vikings"-Star Travis Fimmel), der ihm einen neuen Auftrag in Afghanistan aufschwatzt. Als Toms Bild dann vor Ort in den Nachrichten auftaucht, überschlagen sich die Ereignisse. Verschiedene Parteien setzen sich in Bewegung, um den Agenten unschädlich zu machen oder höchstbietend zu versteigern. Nun muss sich der Gesuchte mit dem Dolmetscher Mohammad (Navid Negahban) bis ins weit entfernte Kandahar durchschlagen, von wo aus seine Evakuierung erfolgen soll. Unter permanentem Beschuss stehend, kann Tom schon bald nicht mehr Freund und Feind unterscheiden.

Für einen Action-Film aus Hollywood kommt "Kandahar" politisch erstaunlich ausgewogen daher. Zwar stehen spannende Unterhaltung und spektakuläre Jagd- und Kampfszenen stets im Mittelpunkt, Fans des Genres werden gut bedient. Aber es gibt sie, die ruhigen Momente, in denen die Beweggründe der unterschiedlichen Parteien offen zutage treten und für den Zuschauer nachvollziehbar werden. Der ganze Wahnsinn des Krieges und des Tötens wird angeprangert. Nicht sehr dezent zwar, aber schwarz-weiß gemalt wird eben auch nicht. Man darf davon ausgehen, dass die Szenerien und viele Eckdaten der Geschichte stimmig sind, denn das Drehbuch stammt aus der Feder von Mitchell LaFortune, der in der Vergangenheit selbst nachrichtendienstlich in Afghanistan unterwegs war.

Gerard Butler erledigt seinen Job routiniert und zuverlässig. Deshalb wird er wohl auch im nächsten Popcorn-Abenteuer von Ric Roman Waugh, einer Fortsetzung von "Greenland", wieder zünftig auf den Putz hauen: physisch präsent, klug und menschlich. (aws)

André Wesche

Kandahar

USA 2023, 119 Min., Action-Thriller

Regie: Ric Roman Waugh,

Darsteller: Gerard Butler, Navid Negahban, Travis Fimmel, ab 16 Jahren

Bewertung:

Foto: Hopper Stone/Leonine/dpa