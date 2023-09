Echte Fälle eines Strafverteidigers

Im Wasserschloß Klaffenbach am Wasserschloßweg 6 in Chemnitz gastiert am Freitag, 8. September, um 20 Uhr der Anwalt und Strafverteidiger Veikko Bartel. Der heutige Autor vertrat laut Veranstalter mehr als 13 Jahre lang Mörder und Mörderinnen in Fällen von ungefähr 40 Tötungsdelikten mit insgesamt 68 Opfern vor Gericht. Bei seinem Auftritt im Wasserschloß will Bartel aus seinen Texten lesen. Dabei werden Begegnungen mit Menschen geschildert, die andere getötet haben. So spricht der Anwalt beispielsweise mit einer Frau, die ihm sympathisch und zuvorkommend begegnet und Mutter zweier Kinder ist. Doch zugleich wird ihr vorgeworfen, ihr Neugeborenes erstickt zu haben. In einem anderen Fall gibt es ein Gespräch mit einem Mann. Es wird sich über Bach und Bruckner unterhalten, auch die russischen Romantiker sind Thema. Ein Blick in die Akten zeigt jedoch, dass es da Bilder von Leichen zweier Frauen gibt. Denen hat der Mann die Kehlen durchgeschnitten. Und die Aufgabe, vor der der Anwalt dann steht, ist die Mandanten so gut wie möglich zu verteidigen. Informationen zu Tickets und Veranstaltung gibt es im Internet. (fp)

www.c3-chemnitz.de