Ein Abend über die Liebschaften des Sachsenkönigs

Am Sonnabend präsentiert "Hoppes Hoftheater" im König-Albert-Theater Bad Elster "Augusts amouröse Abenteuer". Dieser literarisch-musikalische Abend über die Liebschaften des Sachsenkönigs wird dabei exklusiv anlässlich der Königsbad-Festspiele in Bad Elster aufgeführt.

Die Schauspiellegende Rolf Hoppe verwirklichte mit dem Hoftheater seinen Traum eines eigenen "Theaterchens". Auf einem Bauernhof am Rande von Dresden entstand so ein auch heute aktives Kunst- und Kulturprojekt, welches seine Tochter, Josephine Hoppe, weiterführt. In der Handlung des Stücks wird die legendäre Manneskraft und das ausschweifende Liebesleben von König August dem Starken vorgeführt, aber auch sein unvergleichlicher Charme und Esprit. Dieser Abend setzt das Nachdenkliche in leisen Tönen dicht neben das spitzzüngig akzentuierte Frivol-Heitere oder auch deftig Erotische. (fp)

Bad Elster König-Albert-Theater, Theaterplatz 1, Sa 19.30 Uhr